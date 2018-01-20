美國防戰略報告 劍指中俄

2018-01-20 05:44

〔中央社〕美國國防部今天公布國防戰略報告，報告將中國視為戰略競爭對手，指中國以經濟侵略威脅鄰國，並在南海軍事化。報告也將與中國和俄羅斯的長期戰略競爭列優先事項。

美國國防部今天公布國防戰略報告（NDS），在這份11頁的報告中，美國國防部認為，長期以來以規則為基礎的國際秩序正在弱化，現今面臨一個更為複雜與不確定的安全環境。美國國防安全的首要關切目標不是恐怖主義，而是國家間的戰略競爭。

報告將中國視為戰略競爭對手，指控中國利用掠奪性經濟手段恐嚇鄰國，並在南海進行軍事化行動。

報告指出，隨著中國在經濟與軍事上的優勢持續，短期內中國將繼續推動軍事現代化，追求印太地區霸權，並在未來取代美國，獲取全球領先地位。美國國防最深遠的目標是讓美中兩國軍事關係透明化，互不侵犯。

報告也擔憂俄羅斯對周邊鄰國政府體制、經濟、外交的介入與干預，並點名北韓的非法行為與魯莽的言論，以及伊朗動亂、恐怖主義對和平帶來的威脅。

報告指出，與中國、俄羅斯的長期戰略競爭是美國國防的主要優先事項，因為中、俄軍事規模已經對美國現今的安全與繁榮構成威脅，而這些威脅在將來還會增加。報告希望能增加國防支出因應，讓美軍更為強大、敏捷，並維持應戰狀態。