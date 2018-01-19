臉書監督不力 竟淪為菲國野生動物最大非法交易平台

國際瀕臨絕種野生動植物貿易調查委員會指出，臉書內部監督的執行力不足，已經成為菲律賓野生動物非法交易最大平台。（路透）

2018-01-19 23:46

〔中央社〕國際瀕臨絕種野生動植物貿易調查委員會（TRAFFIC）今天表示，臉書已成為菲律賓野生動物非法交易最大平台，短短3個月內有數千隻瀕臨絕種的鱷魚、蛇類和龜類在此買賣。

法新社報導，野生動物交易監督組織TRAFFIC指出，單單在2016年6至8月間，社群網站臉書（Facebook）的菲律賓討論社團內，出現橫跨115種類超過5000隻的爬行類動物販售訊息。而臉書並未採取充分行動來阻止這類交易。

TRAFFIC表示：「由於臉書廣受歡迎，加上內部監督的執行力不足，因此成為菲律賓非法交易者的首選平台。」

TRAFFIC東南亞地區計畫主任莊（Serene Chng）還說：「網路上存在規模如此龐大的活體野生動物交易活動，著實令人難以置信。」

在TRAFFIC開始進行調查時，這些刊登活體爬蟲動物販賣廣告的臉書社團成員人數共超過35萬人，3個月後再增加11%。

TRAFFIC的報告指出，大多數交易透過臉書的即時通訊軟體Messenger完成。且儘管菲律賓政府定期突襲調查，交易仍持續透過臉書進行。

在這些臉書社團內買賣的動物當中，過半數受到國際規範和菲律賓野生動物法的保護，違法可遭到徒刑和罰金懲罰。

其中包括瀕臨絕種的射紋龜、星點龜、孟加拉巨蜥和杜氏蚺，以及嚴重瀕臨絕種的菲律賓鱷和菲律賓池龜。

臉書的公關公司發布聲明表示：「臉書不允許瀕臨絕種動物的販賣和交易，一經通報，我們將毫不遲疑移除違反我們社團準則的任何內容。」他們也正與TRAFFIC合作解決上述問題。

TRAFFIC的地區發言人約翰（Elizabeth John）說，臉書向他們「尋求更多資訊以採取行動」，TRAFFIC也協助臉書與菲律賓當局取得聯繫。