巴基斯坦的日常？姦殺女童嫌犯 疑遭私下處決誤殺

2018-01-19 23:41

〔即時新聞／綜合報導〕巴基斯坦近1年來，陸續發生超過10起女童姦殺案，引發民情激憤，近日當地警方更被指控涉嫌非法處決一名無辜的嫌疑犯，巴基斯坦警方雖聲稱，嫌犯是因試圖逃跑才遭射殺，但家屬深表質疑。巴基斯坦政府則表示會進行調查。

據英國廣播公司（BBC）報導，21歲工廠工人穆達時（Mudasir）被指控，2017年2月涉嫌姦殺5歲女童依曼．法蒂瑪（Iman Fatima），他被警方逮捕後，在當月死亡，家屬質疑穆達時是遭當地警方非法槍殺，不過，警方予以否認，並稱穆達時是在被逮捕的過程中死亡，也有警官聲稱，穆達時是因被捕後試圖逃跑才遭槍殺。

但依曼．法蒂瑪的姦殺案發生後，又陸續發生4起姦殺案，又造成3死，其中包含今年1月6歲女童辛納卜（Zainab）不幸遇害，這些案件都檢測出依曼．法蒂瑪案同樣的DNA，且DNA不屬於穆達時，加上穆達時早在2017年2月就已經死亡，根本不可能再涉入後續的姦殺案。

報導指出，巴基斯坦警方不只抓錯人，甚至錯殺了無辜的穆達時，並指真正的犯人應是另一名曾犯下7起性侵案的男性，但他目前仍逍遙法外。披露後《BBC》此案，巴基斯坦政府才回應：「當地政府會全面調查這個法外處決事件，不會再縱容這種行為。」

巴基斯坦人權組織也批評，巴基斯坦警方不應有私下處決嫌犯的行為，並以嫌疑人拒捕為由掩蓋事實。國外專家則表示，誤殺會發生，是因巴基斯坦法院的定罪率極低，因此，警察常有私自處決嫌犯的行為。