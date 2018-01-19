威廉王子7300元新髮型 英媒嘲笑、美媒震驚

威廉王子的新髮型曝光，引起外界注目。（美聯社）

2018-01-19 21:34

〔即時新聞／綜合報導〕深受髮際線年年倒退困擾，現年35歲的威廉王子，近日出席活動，他的頂上無毛成為媒體焦點。這頂新髮型花了他180英鎊（約7300元台幣），引起媒體、網路熱議，但高額的理髮費用有網友直呼，這真的「太貴了！」。

綜合媒體報導，倫敦時間18日，威廉王子出席薇莉納倫敦兒童醫院（Evelina London children's hospital）活動時，他的新髮型成為焦點，從正面看過去「頂上」無毛，但仔細一看，兩側和後方仍有非常短的頭髮。據悉，威廉是向妻子凱特王妃的髮型師沃德（Richard Ward）尋求建議，並花180英鎊請來沃德助手，在肯辛頓宮（Kensington Palace）為他新髮型操刀。

威廉王子新髮型曝光，外界看法不一，有髮型師、許多網友大讚「剪得好」，1名蘇格蘭知名髮型師布里頓（Dylan Brittain）表示，威廉經常拋頭露面，但他決定斬斷3000根煩惱絲，不僅是充滿自信的表現，「這髮型令他更親民，更像平凡人」。不少網友則說，「太貴了！」要花180元英鎊剃光。

英國媒體普遍也笑看威廉的新形象，《每日電訊報》標題「如何優雅地秃頭」（Graceful Balding），《泰晤士報》則大玩諧音梗，把「天佑吾皇」（God save the King）說成「天剃皇頭」（God shave the King）。美國媒體以「震驚」（unbelievable）、「出乎意料的」（unexpected）；台灣媒體則以「受夠被取笑禿頭」、「亮眼」。