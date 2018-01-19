強國女秒與「凱燕哥」墜愛河 獻身17次發現竟是國產車…

中國一名女子愛上假「凱燕哥」，兩週被睡了17次，才崩潰發現那台車是國產改裝冒牌貨，不是保時捷Cayenne。（彭博）

2018-01-19 23:09

〔即時新聞／綜合報導〕保時捷的豪華休旅「凱燕」（Cayenne）銷售成績亮眼，目前已出到第三代，但中國一名女子日前憤怒控訴，不久前認識一名「凱燕哥」，他雖然開名車，卻十分節儉踏實，後來她將兩人出遊的照片PO到微博後，卻被友人告知這台根本不是「凱燕」，而是國產車改裝的，讓原PO怒控2星期被白睡了17次，認為對方詐欺，並提分手。

一名女網友在微博《網紅的那些破事兒》上投稿說，聚會時認識了一個男生，穿著打扮低調，當天大家酒喝多了，對方提議送她回家，去牽車的時候，發現對方開的竟然是保時捷「凱燕」，發現原來他是「隱形的土豪」，當下心想有錢卻低調的男人不多了，心裡幫他加了許多分。

兩人因為住得近，之後常常相約出遊、看電影，感情急速升溫，不久後就成為男女朋友，原PO表示，她發現男方雖然開保時捷，但是穿得都是100塊人民幣（約新台幣460元）的便宜貨，也常吃路邊攤，以為撿與到一個有錢又踏實的男人，當作撿到寶一樣，對他百依百順。

但就在某天，她將坐在「凱燕」內的影片發布朋友圈後不久，收到閨密私訊說，這台車外型有問題，經查驗比對，發現果真不是保時捷百萬名車，而是一台10幾萬人民幣（約新台幣45至67.5萬元）的國產車「眾泰」改裝而成的，讓她氣到怒罵對方渣男，並說：「在一起兩週睡了我17次，現在想想真的是噁心。」

這起奇聞軼事引來不少網友留言：「中國的女生比台灣還勢利眼，這絕對是事實...」、「哈哈...這兩個人很速配」、「女的好虛榮，所謂『既踏實又溫柔』決定於是不是真 Porsche？男的也好虛榮，裝闊能吸引來什麼好女人呢？」、「十萬的『保時泰』冒充保時捷，兩週睡了女子17次​，為什麼瞬間很想去買一輛眾泰」。

女子控訴認識一名男子，自稱開保時捷，結果根本就國產車改造的。（圖擷自微博）

遭騙女子憤而在微博公開此事，並貼出兩人對話。（圖擷自微博）

在微信對話中女子怒揭穿對方謊言。（圖擷自微博）