報答養育之恩 孝子拿24萬真鈔陪父長眠

2018-01-19 14:51

〔即時新聞／綜合報導〕孝子！馬來西亞雪蘭莪州一名男子的父親因病過世，為報答養育之恩，他拿3萬令吉（約新台幣24萬元）的鈔票，放入父親棺材內陪葬。

《中國報》報導，這名男子將3萬令吉換成600張50元的鈔票，將鈔票與鮮花一起放入棺材，以報答父親的養育之恩。男子的父親是一名印裔老翁，據了解，印裔民眾會用少許現金來祭拜，但放入「大量真鈔」進棺材內陪葬，是近年頭一遭。

網路瘋傳老翁下葬的照片，有網友笑說要去盜墓，也有網友質疑鈔票真偽；《中國報》記者前往查證後，確認陪葬品皆為真鈔。