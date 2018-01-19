酸中國GDP真實度 彭博：估個數字加0.1％就會中！

彭博經濟學家翻出了過去16季的數據表示：「要預測中國GDP，就估個數字然後加上0.1%」。（美聯社）

2018-01-19 14:23

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家統計局昨（18）日公布2017年GDP（國內生產毛額）數據，數據稱第4季GDP成長6.8%，全年成長率為6.9%，遠高於官方目標6.5%。對此彭博經濟學家則持懷疑態度，翻出了過去16季的數據表示：「要預測中國GDP，就估個數字然後加上0.1%」。

據中國國家統計局公布的數據指出，2017年第4季GDP成長6.8%，全年成長率6.9%，

遠高於官方目標6.5%，也是2010年來首見加速成長；中國2016年經濟成長率為6.7%，是26年來最慢增速。

對此，中國國家統計局則表示：「2017年在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，國民經濟穩中向好、好於預期，經濟活力、動力和潛力不斷釋放，穩定性、協調性和可持續性明顯增強，實現了平穩健康發展。」

據《彭博》報導，外界對於中國經濟成長率的真實數字仍半信半疑，以彭博訪調經濟學家得到的預測值為例，過去16季以來，中國有10季的單季GDP「剛剛好」比彭博的預測高出0.1%。彭博甚至稱：「要預測中國GDP，就估個數字然後加上0.1%」

報導指出，中國國家統計局稱上一季的GDP年增率為6.8%，而彭博訪問調查49名經濟學家預測為6.7%，又「剛剛好」高了0.1%。雖說可能只是巧合，但0.1%這個「神奇數字」已經引起經濟學家的好奇心。