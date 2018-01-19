美國務卿沒推特 跟不上川普推文 「需要助理印給我看」

美國務卿提勒森（Rex Tillerson）坦承，他需要助理把川普的推特發文「印下來給他看」，才知道川普又說了什麼重要訊息。（美聯社）

2018-01-19 13:59

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普的「推特治國」儘管人盡皆知，但近日美國務卿提勒森（Rex Tillerson）坦承，他確實需要助理把川普的推特發文「印下來給我看」，才知道川普又說了什麼與外交政策相關的重要訊息，並依此做出決策。

綜合報導，美國務卿提勒森本週三（17）在史丹福大學和前任國務卿萊斯（Condeleezza Rice）舉行座談會，並稱川普是「世界級的社群媒體王」，表示川普透過推特、Instagram和臉書發佈的訊息，連自己的助理們不小心都會漏掉。

提勒森說，「由於我沒有推特，因此無法追蹤川普什麼後又說了什麼話，所以我的助理常常要把川普發的推文印下來給我看」。提勒森稱，他大概每過5分鐘或1小時會拿到助理新印出的推文，然後思考「（川普的發文）是否會有外交政策上的問題」。對於為何不申請推特帳號的質疑，提勒森解釋，他認為先得到「眾人對川普推文的反應」，才能對川普的話做出較正確的應對決策。

提勒森也表示「推特就是川普的溝通方式，我們工作人員必須習慣」。川普近日在推特上的大動作，則是發佈早前預告將頒布的「假新聞獎」名單。