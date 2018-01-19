備出兵北韓計畫 美嗆20國：喬不攏下次就開國防會議！

美國政府要求各國繼續對北韓施加壓力，美國國防部長馬提斯甚至透露，美軍確實備有戰爭計畫。（資料圖，法新社）

2018-01-19 11:32

〔即時新聞／綜合報導〕為解決北韓問題，本月16日於加拿大舉辦的外相會議，高達20個國家外長、國防部長等重量級人士與會，美國政府依舊態度強硬，要求各國繼續對北韓施加壓力，美國國防部長馬提斯（James Mattis）甚至透露：「美軍已經做好準備，確實備有戰爭計畫（war plan）」。

據《朝日新聞》報導，15日舉行的晚餐會是各國強化軍事合作的重要外交場合，而馬提斯當著20個國家的外交部長前撂下重話：「如果這次外相會議進行的不順利，下次就是國防部長會議了」，而針對北韓核武與彈道飛彈問題，馬提斯則表示「希望能在此次外相會議中做決定」。

在外相會議結束後，各國認同繼續對北韓施加壓力並強化制裁，不過日本外務大臣河野太郎對媒體表示：「（會議中）完全沒有對話與平和的氣氛」，而針對是否有可能再度召開第二次外相會議，河野太郎則明確表示：「這個會議只限一次，不會有第二次」

據《NHK》報導，北韓對於會議決策表示強烈反彈。隸屬北韓外務省的美國研究所在18日發表公開聲明：「即使南北韓關係生變化，朝鮮半島緊張局勢出現緩和的前兆，美國卻潑了一桶冷水，決定再加強制裁與壓迫」、「美國正點起朝鮮半島新戰爭的導火線」

另外，隸屬北韓外務省的日本研究所也發表了公開聲明，點名日本首相安倍晉三與外務大成河野太郎，譴責日本教唆國際社會強化對北韓壓力。報導指出，北韓一方面積極與南韓對話並參加平昌奧運，另一方面則試圖打亂美日韓三國的同盟計畫。