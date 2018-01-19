宋祖英傳被中紀、軍方雙重調查 擴及曾慶紅家族

中國歌唱家、江澤民緋聞女友宋祖英遭中共中紀委及軍方雙重調查。（圖擷取自網路維基百科）

2018-01-19 10:44

〔即時新聞／綜合報導〕中國知名歌唱家、也是前中共總書記江澤民的緋聞女友宋祖英，被爆受到中共中紀委及軍方的雙重調查，並且牽扯到曾慶紅胞弟曾慶淮及深圳航空。

《博聞社》報導，中共海軍政治部文工團團長宋祖英在本月13日遭到立案調查，涉嫌於2002、2003、2006年違規，動用軍費及文化部有關經費，分別在雪梨、維也納及華盛頓舉辦個案演唱會，而其演唱會總策劃即曾慶紅胞弟曾慶淮、音樂總監中國音樂家協會常務副主席、黨組書記徐沛東也受到傳訊。

宋祖英胞弟宋祖玉捲入深圳航空貪腐案，則被中共中紀委另案調查。

據報導，宋祖英因為與江澤民的關係太深，因而捲入政治角力之中，甚至可能因宋祖英案牽扯到曾慶淮，進而成為中共總書記習近平是否公開決裂曾慶紅的觀察指標。

宋祖英是中國知名歌唱家，但她更出名之處，在於跟中共前領導人江澤民之間的緋聞，在江澤民主政時期，宋祖英還被戲稱為「國母」，而曾慶紅是中共國家實權領導人之一，曾任中共第十六屆政治局常委，屬江澤民派系人馬，自2012年習近平上台之後，即多次傳聞是習近平打貪的老虎對象。