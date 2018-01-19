俄S-400防空飛彈設備運往中國 射程覆蓋全台灣

中國向俄羅斯購買S-400防空飛彈，傳出首批設備已運往中國。（路透）

2018-01-19 10:33

〔即時新聞／綜合報導〕中國2014年向俄羅斯簽下合約購買S-400防空飛彈，目前首批貨物已運往中國，包括一個雷達站、一個控制站、燃料和供給設備。S-400於2007年在俄羅斯投入使用，是俄製最先進防空飛彈系統，能夠摧毀飛機和導彈，也可以轟炸地面目標，攻擊距離達400公里、可鎖定空中高度30公里的目標，如果中國在沿海部署S-400，全台灣都在射程範圍內。

據俄羅斯《塔斯社》報導，消息人士透露，和中國的合約沒有包括技術轉讓和生產許可，而俄羅斯已在2017年訓練一批中國軍人使用S-400系統。除了中國之外，土耳其、印度和沙烏地阿拉伯也將陸續購買S-400。

據《德國之聲》報導，在台灣的軍事專家顏文德（Wendell Minnick）指出，假如消息屬實，中國的S-400將對台灣構成很大威脅，因為S-400射程能覆蓋台灣全島領空。顏文德指出，在中國軍機繞台飛行後，解放軍似乎希望進一步對台灣領空有掌控權。

顏文德分析，由於台灣沒有地對地飛彈，如果中國將S-400部署在沿海，就能對台灣空軍進行打擊，台灣的主力戰機F-16、幻象2000、IDF，屆時恐將成為S-400的主要攻擊目標。

顏文德認為，從台灣軍事機場起飛的軍機，都可能被S-400鎖定，而台灣能夠採取的反制措施則是干擾S-400雷達。