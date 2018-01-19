暖父在紙袋上畫漫威英雄 害羞兒在學校不再是邊緣人

暖心爸爸多明尼克，爲兒子在午餐牛皮紙袋畫上各種人物，讓他有機會與其他同學曾家聊天機會。（圖擷取自《香港01》報導專頁）

2018-01-19 10:51

〔即時新聞／綜合報導〕為人父母總是會擔心孩子在學校的生活情況；美國加州有位年輕小男孩尼可拉斯（Nicholas Cabalo），因個性害羞、內向，在學校時比較難交到朋友，爸爸多明尼克（Dominick Cabalo）知道後想幫助孩子製造機會，開始在他的裝午餐的牛皮紙袋上，畫上各種不同的漫威英雄人物，再讓他帶去學校，製造出與同學「破冰」的交談機會。多明尼克暖心地說，「這麼做，至少可以讓他（兒子）有幾分鐘成為主角。」

綜合外電媒體報導，多明尼克指出，兒子從小就個性害羞，在學校如果遇到新同學，會表現更內向或冷淡，加上尼可拉斯回家後常說沒有認識朋友，中午在學校也總是單獨一人吃飯。於2015年開始，他開始於午餐牛皮紙袋上，親手畫出各種不同的漫畫人物或可愛小動物，畫作內容豐富且多樣。

綜合外電媒體報導，兒子拿著這個與眾不同的紙袋到學校後，終於成功吸引到其他同學的關注，他與大家漸漸能有機會展開話題。譬如當天袋子上面是英雄人物的話，就可以聊些漫威（Marvel）的最新電影、彼此最喜愛的角色人物等。不僅如此，多明尼克於10月還會進行一系列的萬聖節畫作，他說創作動力完全是來自於對兒子的愛。

綜合外電媒體報導，多明尼克表示，兒子（尼可拉斯）相當喜歡這些紙袋創作，還會特別蒐藏起來。他提到，畫1個紙袋通常需花上1個小時，要求如果高一點的話，就還需更多的時間創作；這4年以來，他為兒子畫了約550個牛皮紙袋。