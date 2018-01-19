大談減肥之路！川普：我什麼時候都能瘦 因為我很強

美國總統川普稱自己任何時候都能夠減肥，因為自己很強。（圖取自網路）

2018-01-19 10:53

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普的最新健康檢查報告於16日公開，除了證實他身體健康良好外，精神狀況也非常正常，但不運動又熱愛高熱量飲食的他被醫生囑咐，未來一年內得瘦4.5到6.8公斤。對此，川普自信表示：「我相信我什麼時候都可以減肥，因為我很強！」

據《路透》報導，71歲的川普最愛吃速食，其體重逼近肥胖邊緣，他身高190公分，體重108公斤，主治醫生雖誇獎他身體狀況非常好，但仍慎重要求川普必須要好好運動。對此，川普於白宮辦公室受訪時表示：「我會在高爾夫球道與白宮裡一直走來走去」、「我會運動啊，我是說我會趴趴走，會做這個做那個」、「我會跑步去隔壁棟建築，運動量其實比大家想的還大。」

談到身體狀況與減肥，川普除了對自己的健康狀況相當自豪外，對減肥似乎也是胸有成竹，並透露過去自己曾經減肥成功。「許多人都會去健身房運動2個小時，但上了55歲開始腰或膝蓋還是會有問題，不過我是沒這個問題啦」、「我相信我什麼時候都可以減肥，因為我很強，可以球打得很遠，這正因我有強韌的身體」、「大部分的人都可以瘦個幾磅」 ，語畢後轉過頭對媒體表示：「（這樣）身材不錯，對吧！」

至於飲食控制，川普大讚白宮廚師的技術，也表示自己樂意做飲食控制：「白宮的廚師真的是最棒的，只不過以後餐量可能會減少一點，脂肪含量也是，不過我Ok啦！」

另外，對於自己在認知測驗拿滿分，川普更是自得意滿，還不忘酸前總統歐巴馬、小布希和柯林頓，認為他們在阻止北韓威脅上做的不夠。「我猜他們都發覺到這件事得交給一個測驗拿最高分的總統，我能說什麼呢？」