禁錮13子女 加州恐怖父母可能面臨94年牢獄

美國加州恐怖夫妻，長期禁錮13子女，可能面臨94年牢獄。圖為涉虐待子女的丈夫特賓（David Allen Turpin）（美聯）

2018-01-19 08:00

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州一對夫婦禁錮13個子女多年，連上廁所都被鎖鍊綁著，終遭到檢察官逮捕及控訴，罪名多達數十項，若是所有罪名都成立，將面臨94年的監牢生活；這對夫婦也獲准保釋，但保釋金合起來要2600萬美元（約台幣7.6億元）。

綜合媒體報導，57歲的特賓（David Allen Turpin）與49歲妻子安娜（Louise Anna Turpin）在當地時間今天出庭應訊，被控12項酷刑罪、12項非法禁錮罪、6項虐待兒童罪和6項虐待無自理能力的成年人罪；另外，特賓還被控藉由暴力、恐懼或脅迫方式對兒童施加猥褻行為。

地區檢察官賀斯特林（Mike Hestrin）表示，兩名被告的交保金額都定在1300萬美元（台幣約3億8000萬元），如果所有被控罪名都成立，他們面臨高達94年刑期。

特賓夫婦住在洛杉磯東南方佩利斯市（Perris），把18到29歲一共13名子女用鐵鍊綁在家中，一年只能洗一次澡、不准看醫生，即使上廁所也被鐵綁住…其中一名17的女兒逃出家門求救，才讓警方破門救出這些被綁的孩子。這些孩子長期營養不良，使得身體長得瘦弱、身上染病，目前，已在接受治療。