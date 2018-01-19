中國反對派第一個智庫 王丹透露：6月在華府成立

六四民運領袖王丹透露六月將在華府成立智庫。（記者曹郁芬攝）

2018-01-19 07:04

〔駐美特派員曹郁芬／台華府十八日報導〕六四民運領袖王丹表示，他將於六月在華府成立首個屬於中國反對派的智庫，利用未來十年提出一系列政綱，作為中國反對力量的影子內閣。

在台灣有高知名度的王丹去年返美定居。他在馬里蘭受訪時說：「這是我人生第二場戰役」，第一次獻給了六四民運，第二次做政策。或許是為了讓自己更有戰鬥力，王丹現在不吃晚餐，決心減重。

王丹透露，這個智庫由他擔任執行長，他推薦王軍濤擔任理事會主席，胡平主持學術委員會，「河殤」的作者蘇曉康出任顧問，但最後還要看選舉結果而定。知名的中國維權律師滕彪正率領一個團隊進行研究，可望在六月智庫成立時提出報告。他們預定三月公佈網站。

曾在清大任教的王丹說，他在台灣時就關心智庫的發展，尤其是參與「青平台基金會」讓他學習到很多，中國在海外的反對陣營只有運動，沒有智庫，但反對陣營對中共不能只有批判，他希望把焦點放在中國的未來，以因應中國產生變化後可能的作法。

王丹坦誠，一個小型智庫一年至少需要三十至五十萬美元，智庫還在募集資金的籌備階段，情況並不理想，目前主要資金來自台灣理念相近的朋友。他說，台灣獨派人士對中國的民主化缺乏興趣，但他相信中國的變化與台灣利益攸關。至於從中國移民來美的華人，對中共還有恐懼感。香港人則是自身難保。

王丹說，希望這個智庫成為中、台、港、澳和所有海外華人的交流平台，他不並寄望從西方社會得到資源，不過美國學者黎安友和林培瑞等人都支持他的理念，未來應會有更多美國學者加入。