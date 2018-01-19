加州恐怖父母禁錮13子女 遭控數十罪名

2018-01-19 05:04

〔中央社〕美國加州一對夫婦禁錮13個子女多年，檢方今天表示，他們都營養不良，曾遭父母毆打，甚至上廁所時還被鎖鍊綁著。這對夫婦被控虐待兒童等數十罪名，最多可能被判刑94年。

法新社報導，57歲的特賓（David Allen Turpin）與49歲妻子安娜（Louise Anna Turpin）今天在河濱市（Riverside）出庭應訊，被控12項酷刑罪、12項非法禁錮罪、6項虐待兒童罪和6項虐待無自理能力的成年人罪名。

地區檢察官賀斯特林（Mike Hestrin）在記者會表示，特賓還被控藉由暴力、恐懼或脅迫方式對兒童施加猥褻行為。他說，兩名被告的交保金額都定在1300萬美元（台幣約3億8000萬元）。

他告訴記者：「如果所有被控罪名都成立，他們面臨高達94年刑期。」

特賓夫婦14日在洛杉磯東南方佩利斯市（Perris）的家中被捕，警方發現屋內骯髒不堪而且臭氣沖天，多名子女被鍊子鎖住。

他們的一個17歲女兒設法逃出家門，向當局求助，警方才突襲這處房舍。這個女孩十分瘦弱，警方原本以為她還是小孩子。

警方找到她的兄姐時，也以為他們都是孩子，後來赫然發現他們年齡在18到29歲。他們都因營養不良正接受治療，並且接受其他檢查。

賀斯特林說，這些孩子都遭到「長期虐待」，一年頂多淋浴一次，也從未獲准看牙醫或醫生。

他又說：「通常他們即使上廁所時，身上的鎖鍊也不會解開。」

有線電視新聞網（CNN）報導，賀斯特林痛批：「這是嚴重的精神和身體虐待。這是邪惡的行為。」

他又說：「我們準備在此案伸張正義，而且要保護受害者免於再受傷害。」