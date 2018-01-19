川普：美墨邊界築牆計畫未變

2018-01-19 00:14

〔中央社〕白宮幕僚長凱利說，川普總統去年宣稱要在美墨邊界築牆時，他未被「充分告知」。面對凱利的發言，川普今天推文堅稱，美墨邊界築牆計畫「從未改變或轉變」。

白宮幕僚長凱利（John Kelly）向國會西裔黨團做了以上陳述， 並由「紐約時報」17日報導揭露。美墨邊界築牆計畫是川普競選核心政見之一，這是凱利罕見地在核心議題上和川普背道而馳。

凱利告訴國會議員，他已說服川普總統，築牆並非必要措施，川普在這件事上的意見已經「轉變」。

但川普推文回擊：「築牆就是築牆，自我構思第一天起就未改變或轉變。」