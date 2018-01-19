A380空中巴士不停產！阿聯酋砸160億美元買36架

阿聯酋航空公司總部設在杜拜，隨著新訂單的出台，該公司將共有178架、價值600億美元的A380飛機。（法新社）

2018-01-19 00:07

〔即時新聞／綜合報導〕2017年底傳出空中巴士公司（Airbus Commercial Aircraft）受到阿聯酋航空不再下訂影響，將逐步停產最大客機A380，但阿聯酋航空今（18）日指出，已與空中巴士公司簽下價值160億美元（約台幣4725億元）的訂單，購買36架A380客機。

根據《每日郵報》報導，阿聯酋航空集團董事長謝赫·艾哈邁德·本·賽義德·阿勒馬克圖姆（Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum）今日與空中巴士公司首席運營官約翰·萊西（John Leahy）簽署價值160億美元的訂單，購買36架A380客機，阿勒馬克圖姆認為，「這項命令將為A380生產線提供穩定性」，將於2020年開始交付客機。

阿聯酋航空公司總部設在杜拜，隨著新訂單的出爐，該公司將共有178架、價值600億美元（約台幣1億7720萬元）的A380飛機，阿勒馬克圖姆提到，「我們的客戶喜歡它，公司可以將A380部署在不同航線且執行每一項任務」；空中巴士公司首席運營官約翰·萊西則說，「坦白說，如果這項交易不成立，我們別無選擇，只能停產A380」。