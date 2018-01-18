美學者：中國以一帶一路挑戰世界格局

2018-01-18 23:52

〔中央社〕美國戰略暨國際研究中心（CSIS）顧問哈里札德今天在「瑞辛納對話」指出，中國一帶一路計畫背後，是意圖主宰未來世界的布局；並試圖透過地緣政治，挑戰當今的世界格局。

在新德里舉行的區域性論壇瑞辛納對話（Raisina Dialogue）進入第3天議程，主辦單位邀集印度、伊朗和匈牙利等國外交官員，及美國印度企業委員會（USIBC）會長比思瓦（Nisha Biswal）和哈里札德（Zalmay Khalilzad）等，以「連結競賽：經濟軌道還是政治產物？」為主題進行討論。

主持人和與談者談到亞太地區有多項區域連結計畫正在推動，包括修建道路、鐵路和港口等，到底是有利區域的經濟軌道，或是帶有政治意圖的產物時，哈里札德表示，中國的一帶一路其實是意圖主宰未來世界的布局。

哈里札德指出，一帶一路表面是協助亞洲各國修建基礎建設，強化亞歐連結，但背後是中國試圖透過地緣政治，藉此挑戰當今世界格局，以主宰未來的世界。

由國家主導的區域連結計畫，可能引起疑慮與爭議，比思瓦建議，應讓民間在區域連結扮演重要角色，甚至由私人企業推動這些計畫，就能解決這些問題及未來的挑戰。

伊朗外交部副部長薩賈德普爾（Seyed Kazem Sajjadpour）表示，推動區域連結必須遵循3個基本原則，首先是找到方向，其次要找到彼此連結的橋樑，再來是合作雙方要擁有共同利益，唯有符合這3項原則，才能建立連結。

一帶一路旗下的中巴經濟走廊項目，通過巴基斯坦所控制的克什米爾，印度也認為擁有這個地區的主權，會議中特別討論相關議題。中方透過一帶一路提供貸款，並協助受援國興建基礎建設，被認為藉此影響受援國的外交政策。

瑞辛納對話是印度外交部委託智庫觀察研究基金會（Observer Research Foundation），在新德里舉辦的區域安全論壇，今年已邁入第3年。在印太新戰略情勢下，已成為重要的外交與國防安全議題交流平台。