女大生躲討債出奇招 全轉110專線CALL爆警局

2018-01-18 23:59

〔即時新聞／綜合報導〕討債電話竟然打到警察局？中國安徽省合肥市公安局的110報警專線被騷擾了長達半個月之久，電話那頭自稱是某金融科技有限公司，要找一名陸姓女子討債。原來對方口頭所稱的陸女是名學生，因為積欠債務無法歸還，遂想出奇招，將自己的手機呼叫轉至110，以為這樣對方覺得自己「報警」，就不敢再「騷擾」。

綜合中媒報導，安徽省肥西縣紫蓬山某學院的陸姓女學生曾先後在8家網貸平台貸款，債務累積到了將近2萬元人民幣（約9萬元新台幣）。本月11日，肥西縣公安局突然接到合肥市公安局指揮中心的指令，表示近期合肥市110專線多次接到「報警」電話，但都是討債電話，對方不斷向陸女催款，影響110報警專線作業，要求轄區派出所找到陸女並處理。

經過調查，本月14日，紫蓬山派出所就傳喚陸女到案，陸女表示，她從2016年下半年開始貸款，以為自己能夠還錢，但因為沒有固定收入，家庭狀況又困難，貸款本息已經累積到了將近2萬元，也因此遭到各平台電話追債。「對方威脅，要是還不出錢就要到學校找人，還要聯繫家裡人」陸女因為害怕，就想出奇招，把自己的手機呼叫設定轉至110報警電話，以為這樣對方就會打消追債念頭。

陸女表示，直到1月13日，得知公安機關找到學校來了，出於害怕就取消了呼叫轉移。傳喚到案後，陸女也承認擾亂110專線工作秩序，警方考慮陸女主動消除擾亂影響，紫蓬山派出所最後依法給予陸女行政警告處罰。