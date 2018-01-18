他自稱時空旅行者 帶來公元6000年城市照片

一名自稱為時空旅行者的男子，向全世界展示公元6000年的城市照片。（圖擷取自Apex TV）

2018-01-18 22:17

〔即時新聞／綜合報導〕一名外國男子日前接受國外網路媒體採訪，稱呼自己為時空旅行者，並已經造訪過公元6000年的世界，他還拿出一張照片當作證據，男子稱照片中為公元6000年的城市，但因時空旅行的影響模糊不清。

綜合外媒報導，國外網路媒體《Apex TV》專訪自稱為時空旅行者的男子，影片中可以看見，該名男子在專訪中指出，公元6000年的世界是一個人類與人工智慧（AI）相處融洽的時代，但世界的主導權掌握在人工智慧手上，接著男子開始嘗試證明自己所言為真。

男子從將手探近口袋中並提到，「『他們』不希望我告訴大家這個，他們絕對不會喜歡我要展示給大家的東西」，只見男子掏出一張照片，他說「當我在公元6000年的時候，我設法拍攝一個大城市的照片，我不能說這是哪個城市，因為會改變未來發展，但我可以給大家看照片」。

從男子的照片中能看見一個相當模糊的城市照片，男子解釋，「這張來自公元6000年的照片，有人可能注意到圖片被『扭曲』，這是時空旅行影響造成的」，男子還指出，「有些人會因為時空旅行，部分的肢體遭到摧毀」，但他的說法很多網友並不買帳。

這段影片從本月2日在影音平台YouTube推出以來，已經獲得超過150萬人次點閱，有網友表示，「我相信他，我們可以走向未來，未來的人可以來找我們」，但許多網友都認為該名男子僅是自己幻想，不過有網友認為，得知川普沒把地球炸掉，也算好事一樁。

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