羅馬尼亞執政黨內鬥 史上首位女總理將誕生

歐洲議會代表丹西拉 （Viorica Dancila）被推舉接任總理，如果獲國會批准，將是羅馬尼亞首位女總理。（路透）

2018-01-18 21:51

〔即時新聞／綜合報導〕東歐國家羅馬尼亞7個月內第2度更換總理，前總理圖多塞（Mihai Tudose）本週一（15日）辭職後，執政黨社會民主黨推舉歐洲議會代表丹西拉 （Viorica Dancila）接任，如果獲國會批准，將是羅馬尼亞首位女總理。

綜合外媒報導，羅馬尼亞總統約翰尼斯（Klaus Iohannis）週三（17日）表示，他希望國會盡快通過這項任命，讓丹西拉於2月1日宣誓就職，「對我來說，社民黨仍是國會最大黨，因此我平衡各派的論點，決定接納他們的建議，推舉她（丹西拉）出任總理。」

社民黨因權力鬥爭，頻繁更換領導層，15日辭職的圖多塞，傳與黨魁德拉格內亞（Liviu Dragnea）的親信、內政部長丹（Carmen Dan）不和，失去德拉格內亞的信任。去年6月辭職的葛林多努（Sorin Grindeanu）亦捲入類似鬥爭而下台。

丹西拉將是羅馬尼亞不到7個月內第3位總理，她被視為德拉格內亞的盟友，自2009年以來，一直在歐洲議會任職，德拉格內亞形容，她是位備受尊敬的議員，不喜與人衝突、主張溝通，與歐洲委員會有良好關係。

社民黨黨魁德拉格內亞從政已20多年，但在2012年被定罪而禁止成為總理，他被判處1年緩刑，後來又增加到2年，儘管如此，他在羅馬尼亞政壇仍然具相當影響力。