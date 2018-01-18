年長者「保命防跌」神器！ 法公司推安全氣囊腰帶

2018-01-18 21:08

〔即時新聞／綜合報導〕2018年美國消費電子展（CES）本月9日在拉斯維加斯舉辦，世界各國企業都大展身手，展出相當吸睛的電子產品，其中有法國公司推出智慧型防摔安全氣囊（Hip'Air），避免年長人士因跌倒大傷元氣，每條要價790美元。

綜合外媒報導，法國公司「Helite」推出智慧型防摔安全氣囊，是一條重約997公克的腰帶，年長人士配戴在腰上，就可減低90％摔倒對腰部造成的傷害，若配戴方式不當，腰帶也會發出警告聲響，並且能在0.2秒內判斷配戴者是否要跌倒，在0.08秒內膨脹充氣。

該公司預計在今年3月將這項產品正式上市，但智慧防摔腰帶的價格與標準髖部保護器價格相距懸殊，每條要價790美元（約台幣2萬3338元），屬消耗品的充氣罐每罐要價50美元（約台幣1477元），並非每個人都負擔得起。

根據世界衛生組織2017年8月的調查顯示，全球每年約有64萬6000人死於跌倒，與跌倒相關的醫療費用相當可觀，考慮到腰帶不能解決跌倒的根本問題，獨立年代（Independent Age）慈善機構主任露西．哈默（Lucy Harmer）認為，年長者應改變生活型態，透過跳舞增加耐力，也可有助於身體靈活度與平衡性，可有效防止跌倒。

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