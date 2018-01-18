美中諜報無間道 5年來互抓內鬼

2018-01-18 15:33

〔中央社〕在一年時間內，已經多達3名美國政府人員涉嫌勾結中國遭逮捕，凸顯美國、中國兩大強權之間情報單位的明爭暗鬥。

法新社報導，15日的最新一次逮捕行動，前中央情報局（CIA）幹員李春興（Jerry Chun Shing Lee，音譯）落網，據報導，這與5年前北京心狠手辣地斬除CIA在中國情報網有關。

2017年6月，前國務院維安人員馬洛瑞（Kevin Mallory）遭到逮捕，據報導他同樣曾任CIA幹員，被控向中國洩密，換取2萬5000美元報酬。

2017年3月，美國駐中外交人員克萊彭（Candace Claiborne）被控收受中國情報單位數萬元的現金及贈禮。

「紐約時報」（New York Times）報導，起碼從2012年以來，美國反情報單位就日以繼夜工作，試圖揪出美國情報網內，心向北京的老鼠屎。

紐時去年報導，2010年到2012年間，中國逮到並處決了「至少10幾名」美國CIA潛伏在中國的情報員，有6人以上受到監禁。其中一名美國幹員在同僚面前遭到槍殺，用來殺雞儆猴。

美國情報網慘遭瓦解，使得美國政府難以收集中國的機密情報。這同時也代表，強大的中國國家安全部與人民解放軍的間諜活動能滲透美國情報體系。

美國官員不評論最新事件，但政府日益擔憂北京對美國的刺探。

美中經濟暨安全檢討委員會在2016年11月發表的報告指出，「來自中國的情蒐行動使得美國面臨巨大且持續增長的國安威脅」。

2008年2名美國國防部官員遭到逮捕，因為將機密資料流給台裔美籍的郭台生，官員指稱郭台生是中國間諜。

2010年CIA幹員發現，當時28歲、能說一口流利中文的席萊佛（Glenn Shriver）試圖報考中情局，但他當時已經向中國拿錢，奉命滲透CIA。

CIA在中國的情報網遭剷除之後，美國政府開始清查自家門風，最近幾次逮捕事件可能與之相關。

法院文件表示，去年3月被捕的克萊彭曾經代表美國國務院在中國工作數年。在中國她與2名男性密切往來，其中一人就是為中國國家安全部工作，提供金錢與贈禮給克萊彭。

但她把錢花在另一個男人身上，這個男人在北京、上海與她同居，年紀不到她的一半。

刑事控告書指出，克萊彭對中國特務提供非機密情報。

去年6月遭逮捕的馬洛瑞（Kevin Mallory）來自維吉尼亞州利斯堡，現年60歲，做過國防承包商、國務院維安人員，同樣能說流利的中文。「華盛頓郵報」（Washington Post）報導，他曾為CIA工作，之後才去民間單位。

起訴書形容，馬洛瑞頻繁與中國特務接觸，提供寶貴的國防資料。他傳給對方的一則訊息說：「你們要的是情報，我要的是錢。」