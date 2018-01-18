南北韓組冰球聯隊惹議 文在寅緩頰：組隊將名留青史

南北韓決議共組女子冰球隊參加冬奧，引發反對聲浪，文在寅昨強調：「若南北韓能夠組隊參賽，這本身就可以名垂青史。」（美聯社）

2018-01-18 15:11

〔即時新聞／綜合報導〕南北韓日前決議將共組女子冰球隊參加冬奧，此事引發南韓國民關注，也出現許多反對聲浪，南韓總統文在寅昨日為此前往鎮川國家隊選手村，並和男子及女子國家代表隊隊員拍照。文在寅強調，若南北韓能組建聯隊，意義遠大於北韓單純參賽，並直言：「若南北韓能夠組隊參賽，這本身就可以名垂青史。」

根據南韓《中央日報》報導，文在寅昨日前往鎮川國家隊選手村，和冰球國家隊隊員一起共進午宴，文在寅表示，若南北韓能夠共同進場或是組建聯隊，意義遠大於北韓單純參賽，期待這能進一步促進南北韓兩國關係發展，他也激勵運動員，表示：「我很清楚你們到目前為止，為了成為國家隊隊員、爭取奧運會參賽權，付出了無數心血。所以說，平昌冬奧的主角就是在座的大家。」

文在寅在午宴之前也參觀了冰球訓練場地，針對女子冰球，文在寅說：「女子冰球國家隊是唯一的女子冰球隊，大家都在艱苦的環境下進行挑戰，姑且不論女子冰球聯隊的成敗與否，這樣的行動會讓南韓國民更加關心冰球，可以藉此振興冷門運動。」

有分析認為，文在寅昨日前往選手村的行程看起來雖然是在激勵運動員，但也帶有安撫反對祖對言論的意味存在。