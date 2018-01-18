強國女拒絕安檢 大鬧北京首都機場遭拘留

2018-01-18 14:40

〔即時新聞／綜合報導〕近日於中國北京首都國際機場發生一起口角事件，有位舒姓女子，拒絕配合機場的安全人員，進行既定的全身檢查，當眾還大罵工作人員，大鬧後又自己折返回機場大廳堂，隨後警方出面處理時，她還嗆「你們這些下三濫，無賴！」；最終，舒女被警方以擾亂單位場所秩序、阻礙執行職務處以15天的行政拘留。

綜合外電媒體報導，上週六（13日）上午接近7點時，舒女經過安檢門、站上台階準備接受身體檢查時，雙手護在胸前，當機場的安檢人員要求她把手放下被拒絕，導致該安檢通道停止約略10分鐘，暫時無法運作，影響後方等候的旅客。

綜合外電媒體報導，舒女甚至試圖強行硬闖通關失敗，當眾情緒失控、破口大罵安檢人員說：「我從小到大就是不喜歡別人在我身上摸來摸去，男的女的都一樣。我以後都不回中國了，我告訴你，你們（安檢人員）不要出國門，丟臉！我在國外沒有任何人敢看不起我，以後我就不來了行嗎！」

綜合外電媒體報導，舒女隨後憤而離去，走到機場的大廳堂放棄登機，這時又厚臉皮要求應有賠償損失，機場的警方介入，舒女還辱罵說「你（警方）腦子有問題啊！你賠我飛機、我的時間、行李！說你們這些下三濫，無賴！」，警方當場立即警告她需要注意言詞時，舒女認為自己沒錯，還強辯「這是言論自由！」

綜合外電媒體報導，最後警方對舒女做出口頭傳喚到派出所進行調查，但舒女仍不願配合，還挑釁說可以強制將她帶走，顧及到舒女先前不給人碰，警方們合力將舒女「夾」到派出所，並對她處以行政刑拘留15天。