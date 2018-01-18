日本大考世界史滿分怎麼讀？ 這高中生把書「讀爛了」

「世界史滿分學生的參考書照片」，近期在日本Twitter瘋傳。（圖擷取自Twitter）

2018-01-18 14:18

〔即時新聞／綜合報導〕日本在日前舉辦大學入學考試，要取得高分需要不斷努力及活用所學知識，日本推特近期瘋傳一張「世界史滿分學生的參考書」照片，只見他的參考書佈滿筆記和便條紙，而且書頁都被翻的「爛爛的」，許多網友看到這本參考書都十分驚訝，紛紛直呼「難怪會考滿分」。

日本一名補習班老師在推特上貼上「世界史滿分學生的參考書」照片，並表示這就是他所使用的考古題參考書，整本參考書已經看不出原來長什麼樣子了。從照片中可以看到，這本參考書上貼滿了各種便條紙，翻到每一頁都能看到大量的筆記和圖片，螢光筆重點也清楚標示，幾乎畫滿了每一個字，而最誇張的是，整本書已經被這位同學翻的「破破爛爛」。有網友看到這本「面目全非」的參考書，開玩笑的說這位同學可能是在浴室看書，書頁吸收水氣才變得這樣皺皺爛爛。

不過大部分網友還是聚焦在滿分同學在研讀參考書時被後所下的努力，紛紛表示：「難怪會考滿分～」、「這已經是藝術的領域了啊～」、「這代表他已經把所有之事都融會貫通了。」、「努力的結晶！」

整本參考書已經看不出原來長什麼樣子了。（圖擷取自Twitter）