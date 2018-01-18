「烈焰與怒火」真的很火！川普爆料書 將改編影集

好萊塢即將把爆料川普的《烈焰與怒火》一書改編為影集。（路透社）

2018-01-18 14:22

〔即時新聞／綜合報導〕美國記者沃爾夫（Michael Wolff）於本月初出版的爆料川普新書《烈焰與怒火：川普白宮內幕》（Fire and Fury: Inside the Trump White House）已熱銷11刷，出版社也收到140萬本精裝本訂單。近日更傳出好萊塢即將把《烈焰與怒火》改編為影集。

《好萊塢報導》（The Hollywood Reporter）昨（17）稱，好萊塢娛樂公司Endeavor Content已購得《烈焰與怒火》版權，並計畫將書中的內容改編為電視影集，製作人將由作者沃爾夫擔任。

儘管目前尚未有電視頻道對《烈焰與怒火》表示興趣，但消息一傳出後，許多網友已在推特上討論該由誰演出主角，並推薦長期在喜劇節目《週六夜現場》（Saturday Night Live）扮演川普的好萊塢男星亞歷鮑德溫（Alec Baldwin）主演。

《烈焰與怒火》一書爆料川普上任美國總統第一年時，白宮中的混亂狀況。川普本人則曾批評書中的內容是「假貨」，白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）也稱該書的內容是「純屬想像」。