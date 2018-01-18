被這兩點騙… 2.3億元買到中國名家假畫

李可染作品深受收藏家歡迎，也因此被不肖之徒盯上造假。李可染作品示意圖，與文無關。（圖翻攝自搜狐）

2018-01-18 13:38

〔即時新聞／綜合報導〕近日中國貴州破獲仿冒名家字畫集團，其中一名汪姓犯嫌人稱「字畫大鱷」，曾仿冒名家李可染的作品，在2013年時拍出人民幣5000多萬元（至少新台幣2.3億元）的高價。

綜合中媒報導，中國貴州省遵義市公安機關破獲汪姓、鄭姓、張姓等24名犯嫌，共3個仿字畫集團，汪嫌自2004年以來，偽造齊白石、徐悲鴻等名家字畫87幅，拍賣成交額達6000餘萬元人民幣（以下均同），鄭嫌自2000年以來偽造啟功、郭沫若等名家書法獲利1182萬元，張雲自1998年以來偽造范曾字畫作品，獲利700多萬元。

報導指出，假字畫犯罪集結專業仿製者、商人、鑑定家、拍賣公司。由於鑑定僅依賴眼力，加上中國「拍賣法」中「不承擔瑕疵擔保責任」的免責條款，為假藝術品提供犯罪溫床。

《中新網》報導指出，汪嫌從沒在他人面前畫過假畫，他仿冒李可染的字畫，甚至能騙過畫家家屬的眼睛。仿作拍出5000多萬元高價有兩關鍵，一是經李可染親屬認定為真跡，二是附2009年李可染親屬與作品合影。

報導表示，目前汪因涉嫌侵犯著作權罪，被公安機關指定居所監視居住，鄭、張則因涉嫌侵犯著作權罪被逮捕。