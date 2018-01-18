黑龍江又傳惡導遊 毆打兩遊客問「為何不讓我賺錢？」

2018-01-18 13:21

〔即時新聞／綜合報導〕中國黑龍江近日才傳出有導遊「宰客」，強迫推銷遊客買套票，更威脅遊客不買就沒有雪衣禦寒。日前又有錄音在中國網路間流傳，一黑龍江的導遊向遊客強迫多收費不果後，出手毆打遊客。

據《澎湃新聞》報導，一段錄下中國黑龍江惡質導遊的錄音，本週一（15）在中國網路間引起轉發討論。錄音中的事件發生於去年12月24日，一名姜姓黑龍江省桃源假日旅行社導遊，在遊覽車上先向旅客收費288元人民幣（約新台幣1296元）後，又向遊客多收取450元（約新台幣2025元），「以防後顧之憂」。但導遊遭拒絕後，約毆打了2位遊客。

從錄音中可聽見，1女性遊客拒絕多交錢，導遊反問「為甚麼這個錢你不讓我去賺？」、「一會兒我讓你們兩個痛哭流涕」，並在幾句爭執後出手打女遊客，女遊客怒喊:「你是覺得車上沒有監視器（就打人）嗎？」、「你一下拿那個板打到我臉上！」據傳除了女遊客，另一位同團男遊客，也因「拒絕交錢」遭到姜姓導遊毆打。

兩名被打遊客在事後通報黑龍江大海林地區警方，姜姓導遊於本週一（15）被逮捕。中國網友看到影片後，表示：「這個導遊真給黑龍江人丟臉」、「讓這家旅行社出名，其他妖魔鬼怪也會怕」、「不收拾這類敲詐勒索的人不行」、「這是搶劫！」