川普「假新聞獎」公佈！ CNN成最大贏家！

〔即時新聞/綜合報導〕美國總統川普不時稱批評其作為的美國媒體是「製造假新聞」,更於本月初在推特上預告,將頒佈「最不誠實、腐敗媒體獎」,要大家密切注意。川普今(18)終於公佈了獲獎名單,共有11項獲獎新聞,6家媒體上榜,CNN則是被川普列為報導最多假新聞的媒體。

據《福斯新聞》報導,美國總統川普不時稱批評其作為的美國媒體「製造假新聞」,日前預告將頒佈「最不誠實、腐敗媒體獎」後,於今日在推特上公開了他的假新聞獎名單。川普列出獲獎媒體與新聞共11項,榜首為《紐約時報》報導諾貝爾經濟學獎得主克魯曼(Paul Krugman)稱,「美國股市在川普的總統任期內絕對無法回復」。

11項獲獎新聞多為對川普的負面報導,如《時代》(TIME)雜誌曾報導川普移走總統橢圓辦公室中的馬丁路德‧金恩(Martin Luther King, Jr.)像;CNN報導川普訪日和首相安被晉三餵魚時,曾「餵太多飼料」;《紐約時報》報導川普政府隱瞞了氣候變遷調查的研究等。第11項獲獎假新聞則是川普的「通俄門」醜聞。

獲獎名單中共有6家媒體,分別為《紐約時報》、ABC新聞、CNN、《時代》雜誌、《華盛頓郵報》(Washington Post)、《新聞週刊》(Newsweek)。其中有4項「假新聞」是由CNN做出,為獲獎最多的媒體。川普稍後又發推文表示,「除了某些非常腐敗又不誠實的媒體,還是有其他非常好的新聞業者令我尊敬,以及有許多讓美國人民感到驕傲的好報導」。

《福斯新聞》另報導,川普在推特上發佈的假新聞獎網頁,則因一時流量暴增而暫無法瀏覽。

Despite some very corrupt and dishonest media coverage, there are many great reporters I respect and lots of GOOD NEWS for the American people to be proud of!