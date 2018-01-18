不想拿統一旗？ 近五成南韓人想要南北韓各自拿國旗進場

南韓民調顯示有49.4%受訪者認為南北韓要各自拿國旗入場，贊成共舉統一旗的受訪者則有40.5%。（美聯社）

2018-01-18 11:24

〔即時新聞／綜合報導〕南北韓昨日針對北韓參加平昌冬奧事宜，在板門店舉行副部長級工作會談，達成在平昌冬奧開幕式上共舉統一旗一同入場等11項共識。不過南韓民調機構Realmeter今日發布民調，有49.4%受訪者認為南北韓要各自拿國旗入場。

根據南韓《韓聯社》報導，Realmeter針對南韓全國500名成年民眾進行相關調查，調查結果顯示，只有40.5%的受訪者贊成南北韓在開閉幕式共持統一旗入場，另外有49.4%受訪者認為南北韓要各自拿國旗入場。依政治傾向來觀察，進步陣營支持者贊成共舉統一旗的比例為56.1%，高於各自舉國旗的32.2%；保守陣營支持者則是有68.5%認為要各自舉國旗。

若按照年齡區分，認為要各自舉國旗的受訪者中，60至69歲的受訪者佔62.2%、50至59歲的受訪者中有48.3%、30至39歲的受訪者有50.7%，20至29歲受訪者有44.0%，贊成各自舉國旗的比例都比共舉統一旗還高，只有40至49歲的受訪者贊成共舉統一旗的比例達到52.1%，超越各自舉國旗的38.8%。