美參院要求將央視等中國駐美國營媒體列外國代理人

2018-01-18 10:28

〔駐美特派員曹郁芬／華府十七日報導〕美國參議員魯比歐與李希十六日率領多位司法委員會和情報委員會的同仁致函司法部長塞森斯，要求司法部報告將中國駐美的國營媒體列入外國代理人的進度。

被魯比歐等人點名的包括「新華社」、「央視」在美改頭換面後的「中國全球電視網」以及隨「華盛頓郵報」分送夾報的英文版「中國日報」（China Daily）。他們要求司法部比照俄國國營媒體在美的待遇將這些媒體列入外國代理人。

魯比歐和李希等人在信中指出，司法部於去年十一月十三日宣佈，在華府註冊的俄國T&R Productions, LLC公司已依據外國代理人註冊法案登記為替俄國政府進行全球廣播的外國代理人。兩天後，俄國政府控制的Sputnik Radio廣播公司也比照辦理。

這封聯名信表示，主管國家安全的代理助理司法部長伯恩亭說過，「美國人有權利知道誰在代理外國政府在美國活動以企圖影響美國政府或公眾。」雖然外國代理人註冊法案豁免了一些媒體，但這些媒體不包括由國家資助、控制或決策的媒體。

這封信引用喬治華盛頓大學教授沈大偉的話指出，「新華社」是中國最大的媒體，負有報導新聞和為政府宣傳的雙重任務。新華北美分社負責監督紐約、華府、芝加哥、洛杉磯、休士頓與舊金山分社。隨美國報分送的「中國日報」並未註明是宣傳品。

聯名信指出，美國國會及行政當局中國委員會去年十二月十三日舉行聽證會，討論中國在外國的影響力及認知管理，包括澳洲等美國盟邦都在討論這個問題。美國政府應依現有法律採取合理措施來反制。

魯比歐等人要求司法部說明，已經採取哪些步驟來評估這些中國國營企業及其員工是否應依外國代理人註冊法或其它法律註冊為外國代理人。以及這些媒體在美的宣傳、夾報和社交媒體是否依法辦理。