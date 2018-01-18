3000年前商周生活 一處遺址完全呈現…

徐州商周遺址出土灰陶盆。（圖擷取自《徐州網》）

2018-01-18 10:40

〔即時新聞／綜合報導〕3000年前商周時期的生活是什麼樣子？根據中國徐州賈汪廟台子商周遺址的出土文物考證，當時人們是集居的村落型態，住在草房內、房屋四週挖有水溝排水，用陶鍋煮自己種植的榖物、穿著麻織衣及皮衣，還有各種銅及陶製的刀、生活物品。

《澎湃新聞》報導，徐州賈汪廟台子商周遺址考古發掘長達15年，已告一段落，該遺址上方有歷代建築，明清時期更建有知名的「白馬寺」，在出土文物中，發現早年大量的陶罐、石器、銅器等生產工具與生活用具；還有多種碳化的穀物顆粒、大量鹿角、蚌殼、螺殼、獸牙等物，說明當時已經過上農耕漁獵生活，可燒煮食物。

整個遺址完整，面積約1230平方米，各類遺跡87座，包括房址14座、灰坑66座、灰溝7條，還有殘牆等，附近有水源，呈現村落型態，村落大致建在台地之上，具有防洪意識，房屋興建有聯排及對門獨棟，並挖有水溝，有人類生活痕跡年代約是從商代晚年到西周早期之間。

從出土的文物看，除了生活用具，還有生產工具，包括銅器、陶器、石器、骨器等，發現有銅削刀、銅箭鏃、石斧、石刀、石錛、石鏃、石範、卜骨、骨鏃、骨笄、骨錐、骨匙，陶器以灰陶為主，少量紅陶，器型可見陶鬲、陶罐、陶甗、陶豆、陶簋、陶紡輪、陶網墜、陶拍、陶模具等。

另外還發現占卜用的卜甲一枚、卜骨兩枚，儘管卜甲、卜骨上都沒有文字，但上面的燒灼裂痕和鑽孔痕跡，表明它們都是曾被占卜使用過的。