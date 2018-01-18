女學生疑遭霸凌 左腿被男同學用筆戳傷佈滿血紅點

2018-01-18 10:37

〔即時新聞／綜合報導〕近日於中國陝西省漢中市漢台中學，發生一起校園霸凌事件，有位16歲的高二女學生小麗（化名）慘遭到同桌的男同學小強，拿筆戳她的腿，左腿從上到下佈滿了密密麻麻的小血點；然而，漢台中學的韓彥清副校長卻堅稱，那是小麗與小強互相約定，如果誰上課不專心、就戳誰，「這只能說是同學之間開玩笑，玩過了頭。」

綜合外電媒體報導，小麗的母親楊女士表示，上週三（10日）女兒（小麗）借同學手機打電話給她，電話中說著想請假回家，具體詳細的情況回家再說，這時突然在女兒（小麗）旁邊的同學將手機搶了過去，這才知道女兒（小麗）在學校老受到同桌男生欺負，但她（小麗）不敢告訴父母或老師；楊女士當下判斷事態嚴重，立即趕到學校，經過追問下，小麗才告訴她遭受到同學霸凌，同坐一桌的17歲小強（化名）會拿中性筆（又稱簽字筆、滾珠筆）戳刺她的大腿、小腿。

綜合外電媒體報導，回家後楊女士檢查小麗的身體時發現，女兒的左大腿到小腿，到處都是密密麻麻的小血點，腰、腹部孩有幾塊明顯的瘀青，小麗告訴媽媽，這些小血點都是小強用筆刺傷，腰、腹部也是被小強打傷的，腿上佈滿了新、舊傷口，有些舊傷口甚至還被新傷口覆蓋住，雖然腿上的小傷口很快就會痊癒，但醫生指出，小麗已出現輕微的精神障礙傾向，需要靠藥物治療。

針對這起校園事件，副校長韓彥清卻堅稱，小麗與小強是關係很好的同桌同學，兩人互相約定，如果誰上課時不專心、就用筆戳誰，小強也有被戳傷，只是沒有如此嚴重，他強調「這只能說是同學之間開玩笑，玩過了頭。」，目前則先將小麗調到別班上課，小強則需接受留校察看處分。

微博上的網友看到消息後反應兩極，紛紛回應，「那請校長來被刺刺看啊，開什麼玩笑」、「我也想跟校方開個玩笑。」「都這麼嚴重還說開玩笑，這小強是容嬷嬷轉世吧」、「X！這校長是不是有病？」、、還有網友搞笑回覆「都這麼嚴重還說開玩笑，這小強是容嬷嬷轉世。」