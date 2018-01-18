教宗訪智利 遭抗議群眾用物體「丟臉」

教宗被布料物體擊中臉部。（圖片擷取自文中YouTube影片）

2018-01-18 11:12

〔即時新聞／綜合報導〕天主教教宗方濟各日前訪問智利，並在智利奧伊金斯公園（O'Higgins Park）為群眾舉行彌撒。在教宗向群眾致意時，卻遭到抗議團體投擲的布料物體擊中臉部，所幸教宗本人沒有受傷。抗議團體表示，他們希望教宗能看見「真正的智利，而不是政府想呈現給教宗看的樣子」。

綜合報導，教宗方濟各於本週訪問智利，並於昨（17）日在奧伊金斯公園（O'Higgins Park）為約40萬人主持露天彌撒。但彌撒開始前，現場警察與抗議群眾爆發衝突，方濟各本人更在搭乘防彈車前往公園，同時向群眾致意時，被抗議團體投擲的布料物體擊中臉部。方濟各稍後沒有因此停下行程，而是繼續驅車前往彌撒現場。

據報導，抗議群眾包括批評智利天主教會涉性侵兒童醜聞、支持墮胎、對政府不滿等團體。部份抗議團體發言人梅加雷霍（Claudio Melgarejo）表示，許多抗議者只是想「讓教宗注意到『真實的智利』。我們並不反對教宗訪問，我們反對的是政府想給教宗營造『一切都沒問題』的印象，但事實並非如此」。

方濟各則在到達智利的首場演說中，表示對於曾受智利天主教教會性侵的受害者感到「痛苦與羞恥」，並在群眾彌撒前與一小群受害者會晤。