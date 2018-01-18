邀北韓參加平昌冬奧 美參議員不認同

2018-01-18 02:44

〔中央社〕美國聯邦參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）今天說，雖然南韓是美國的重要盟邦，但他認為，在現在情況下，邀請北韓參與平昌冬季奧運，是非常糟糕的做法。

葛蘭姆是南卡羅來納州選出的聯邦參議員，隸屬於司法委員會，他上午參加美國企業研究所（AEI）舉行關於美國國家安全的座談、討論北韓議題時，做上述表示。

南、北韓日前破冰會談後，最新進展是雙方已決定要在平昌冬奧開幕式上共同入場。

有南韓媒體記者問，北韓參加平昌冬奧，南韓將提供財政支援，這是否違反美國及國際社會的制裁決議？葛蘭姆雖說他不願評論這是否違反制裁，但他直言，這是對北韓領導人金正恩釋出「錯誤訊號」，金正恩會負面解讀成是美國示弱。

他認為，美國釋出的訊息應該要很清楚，即「我們沒有要試圖改變你（金正恩）的政權、要你民主化，但你如果要保有核武、不打算改變，那就等著打仗吧！而且你會輸。」

葛蘭姆說，這樣的想法不只金正恩，包括中國、日本及南韓都應該了解，美國是「認真的」、「我想川普是認真的」；他還指出，「你怎能一邊批評『嘿、小火箭人，你這個壞透的惡魔』，一邊又邀請他參加奧運這樣的盛會？」

他仍認為，川普「最大施壓」行動應持續，對象包括中國。

葛蘭姆表示，中國不想自家後院發生戰爭，「我們也不能容忍自家生戰」，美國須讓中國知道且相信，美國為捍衛國土安全，在必要時候會使用軍事力量，中國才會改變現在對北韓的做法，「中國掌控北韓經濟」。

問及是否該讓日本與南韓擁有核武，他則說，不認為日、韓擁核能保護美國，這種「遏制戰略」（containment strategy）的「相互保證毀滅」模式，用來當前處理北韓問題上是錯誤的。

葛蘭姆在共和黨總統初選期間和美國總統川普互相言詞攻擊，他甚至曾稱川普是「舉世無雙的大傻蛋」，但川普上任後，他卻成為川普的高爾夫球友。

而川普近來在一場探討移民政策上的會議上疑用不雅的「鳥不生蛋」（shithole）字眼，形容非洲及一些中南美洲國家的移民，葛蘭姆後來發表聲明，表達不認同川普的立場，形同間接證實川普確實說了他無法忍受的話。

民主黨人指出，葛蘭姆是會中唯一當場反駁川普的共和黨籍參議員，而他今天不願再多著墨「鳥不生蛋」這一詞，僅低調指出，這已變成一場電視秀，他希望大家能聚焦回到移民改革法案本身，盡快找出兩黨都能接受的改革方向。

他還說，川普在探討移民改革政策時，明明說改革是以充滿「愛」的方式進行，但卻反其道而行，「他必須承擔這些責難」。