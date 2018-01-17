德民瘋「年票鞋」卻搶不到 上黑市、自製樣樣來

柏林運輸公司與愛迪達合作推出「年票鞋」，鞋舌印有1張年票，憑此票可以免費搭乘柏林運輸公司的地鐵、公車和電車等。（法新社）

2018-01-17 23:58

〔即時新聞／綜合報導〕搶購熱潮！德國柏林公共運輸公司（BVG）為向年輕人宣導「搭乘交通工具很酷」的概念，它與愛迪達（Adidas）推出「年票鞋」，不僅球迷瘋搶，連通勤族也一窩蜂搶購。有買不到的民眾貼出自製「年票鞋」，引發熱議。除此之外，在黑市上這款鞋飆升好幾千元，仍有民眾願意購買。

綜合媒體報導，從德國時間16日開賣的「年票鞋」，上週六（13日）出現排隊人潮在街上，不僅吸引愛迪達鞋迷們，通勤族也出現，16日凌晨1點統計約550人排隊。不少買家抱著飲恨離開，1名排隊的民眾稱，他在黑市上找到買家，對方願意付850歐元（約新台幣3萬1000元）購買，也有人開玩笑自製「年票鞋」，將年票插到鞋子上。據悉，「年票鞋」要價180歐元（約新台幣6580元），比起最便宜的年票730歐元（約新台幣2萬6600元），省下約新台幣2萬元。

「年票鞋」由柏林公共運輸公司（BVG）為紀念營運90週年，與Adidas合作推出限量500雙，鞋子上除了愛迪達經典的三線圖案設計，也與柏林的電車和地鐵座椅圖案一致，且在鞋舌上還印有1張年票，憑此票就可免費搭乘柏林運輸公司的地鐵、公車和電車等。

「告訴年輕人搭交通工具是1件很酷的事情」，BVG發言人瑞茲（Petra Reetz）回憶當初，她一開始對「年票鞋」這個點子存疑，「我們是大眾交通系統，不是麥可喬丹（Michael Jordan）」，但BVG與愛迪達的跨界合作成功，吸引不少年輕人支持外，也讓BVG成為潮流的象徵。

運動品牌與地鐵的合作推出鞋子，德國不是首例，2013年耐吉（Nike）曾和倫敦地鐵合作，推出150週年的紀念版球鞋，其鞋身融合地鐵線設計受到外界注目。