制衡中國 澳日將簽署「軍隊互訪協議」

澳洲總理滕博爾（右）將於18日到訪日本，並預計將與日本首相安倍晉三（左）簽訂「軍隊互訪協議」。（美聯社）

2018-01-17 22:43

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲總理滕博爾（Malcolm Turnbull）將於18日出訪日本，並預計與日本首相安倍晉三簽訂「軍隊互訪協議」（visiting forces agreement，簡稱VFA），以應對日益緊張的朝鮮半島議題及中國在南海領土主權的主張，這項協議將逐步深化坎培拉與東京之間的外交與軍事關係。

據《英國金融時報報導》（Financial Times）報導，日本與澳洲雙方領導人將進行會談，並簽訂VFA，意味著雙方軍隊將能在對方領土上進行軍事訓練。

報導指出，安倍的外交目標是在亞太建立聯盟，透過多邊貿易解決領土爭端，目的是讓中國在經濟與軍事發展上受阻。而澳洲被安倍視為「準盟友」之一。日本官員也指出，VFA的中心價值在於維護亞太地區的安全性。

但也有反對聲浪出現，認為澳洲簽署該項防務協議後，恐令自己身陷極為複雜的中日關係中。

澳洲國立大學教授懷特（Hugh White）也表示：「有人相信當與中國發生衝突時，澳洲和日本的在戰略利益上的合作會趨於一致嗎？這是非常糊塗的想法」。