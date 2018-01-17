川普不要再拆散家庭！ 墨男機場與家人淚別惹哭網友

在美國生活了近30年的墨西哥裔男子Jorge Garcia，已娶妻生子，日前卻被遣返回國，在機場與家人相擁落淚的畫面讓人鼻酸。（圖擷取自@EWShelley 推特）

2018-01-17 22:53

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普自從上任以後，就不時傳出要對非法移民採取強硬手段。而今年39歲的墨西哥裔男子加西亞（Jorge Garcia），在美國生活了近30年，是個好丈夫，兩個孩子的好爸爸，卻在去年11月，突然收到川普政府發函的遣返通知書，期限到本月15日。直到最後一刻，他仍然無法讓政府撤回相關決定，而他和家人在機場相擁落淚的畫面，讓網友看了十分不捨，直呼美國政府太狠心！

根據外媒報導，加西亞在10歲大時跟著親戚一塊入境美國，至今已有29個年頭，在這段期間，他一直不斷尋求取得公民身分，連過去政府都出手幫助他延長暫緩時間。而他的妻子欣蒂（Cindy Garcia）是合法的美國公民，和他結婚15年，育有2個孩子。在2005年，加西亞再度向相關單位提出身分申請時，卻也啟動了遣返作業程序，在2009年就被法院裁定遣返。

這家人說，歐巴馬執政時，加西亞沒有跟上歐巴馬在2012年推出「暫緩遣返童年抵美者專案」（Deferred Action for Childhood Arrivals，簡稱DACA），DACA專案可以讓31歲以下的非法移民申請合法身分，但加西亞當時已經32歲，不符申請資格。他多次申請暫緩遣返也獲得許可，一直到2017年11月。

去年11月20日，加西亞突然收到通知，政府來函表示加西亞必須在2018年1月15日出境，「這對我們來說真的很難受，因為我們知道他終究要離開我們」。

加西亞最後只能在機場與家人擁抱離別，搭機前往墨西哥。這個事件引起當地社會相當大的討論，還有許多支持者到出境大廳高舉「不要再拆散家庭」（Stop Separating Families）的標語。有民眾就表示，「我看不到『正義』兩個字」、「對於一位遵守法律、按時繳稅又體貼照顧自己家庭的人來說，我認為美國移民及海關執法局（ICE）和美國政府的行為相當殘酷。」