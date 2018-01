川普不要再拆散家庭！ 墨男機場與家人淚別惹哭網友

2018-01-17 22:53

〔即時新聞/綜合報導〕美國總統川普自從上任以後,就不時傳出要對非法移民採取強硬手段。而今年39歲的墨西哥裔男子加西亞(Jorge Garcia),在美國生活了近30年,是個好丈夫,兩個孩子的好爸爸,卻在去年11月,突然收到川普政府發函的遣返通知書,期限到本月15日。直到最後一刻,他仍然無法讓政府撤回相關決定,而他和家人在機場相擁落淚的畫面,讓網友看了十分不捨,直呼美國政府太狠心!

根據外媒報導,加西亞在10歲大時跟著親戚一塊入境美國,至今已有29個年頭,在這段期間,他一直不斷尋求取得公民身分,連過去政府都出手幫助他延長暫緩時間。而他的妻子欣蒂(Cindy Garcia)是合法的美國公民,和他結婚15年,育有2個孩子。在2005年,加西亞再度向相關單位提出身分申請時,卻也啟動了遣返作業程序,在2009年就被法院裁定遣返。

這家人說,歐巴馬執政時,加西亞沒有跟上歐巴馬在2012年推出「暫緩遣返童年抵美者專案」(Deferred Action for Childhood Arrivals,簡稱DACA),DACA專案可以讓31歲以下的非法移民申請合法身分,但加西亞當時已經32歲,不符申請資格。他多次申請暫緩遣返也獲得許可,一直到2017年11月。

去年11月20日,加西亞突然收到通知,政府來函表示加西亞必須在2018年1月15日出境,「這對我們來說真的很難受,因為我們知道他終究要離開我們」。

加西亞最後只能在機場與家人擁抱離別,搭機前往墨西哥。這個事件引起當地社會相當大的討論,還有許多支持者到出境大廳高舉「不要再拆散家庭」(Stop Separating Families)的標語。有民眾就表示,「我看不到『正義』兩個字」、「對於一位遵守法律、按時繳稅又體貼照顧自己家庭的人來說,我認為美國移民及海關執法局(ICE)和美國政府的行為相當殘酷。」

