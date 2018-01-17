馬永火山噴熔岩「整容」 恢復完美圓錐體

圖為17日馬永火山噴發熔岩。（歐新社）

2018-01-17 21:38

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓呂宋島馬永火山（Mayon Volcano）13日起連日噴發，近日開始噴出熔岩，沒想到意外修補了1984年噴發造成殘缺的火山口，讓馬永火山恢復為完美圓錐體。

綜合媒體報導，馬永火山位於馬尼拉東南方約340公里的艾爾貝省（Albay），高2463公尺，橫跨8市鎮，一度被稱為「全球最完美圓錐體」，但1984年的一次爆發性噴發，讓火山口南面出現缺口。

菲律賓火山暨地震研究所（Phivolcs）所長索里頓（Renato Solidum）告訴當地媒體，近期噴發的熔岩已經修復了殘缺的火山口，「這是馬永噴發帶來之美，熔岩形成的火山穹丘，把火山口以前崩壞的部分修補了，就像整容了一樣。」

索里頓也表示，新形成的完美圓錐體，還是有可能再因危險性爆發而崩壞。他也提到，因為火山南面缺口已被修復，未來熔岩可能向北面流動，恐對附近居民造成影響。

根據最新通告，馬永火山從昨天上午8時到今天上午8時，至少發生143次「熔岩陷落」事件以及一次地震。「熔岩陷落」是指熔岩途經之處發生的地表陷落現象。

當地已有超過3萬4000人被迫逃離該地區，所幸至今無人受傷。當局強烈建議民眾不要靠近馬永火山周圍5至7公里。目前對這座火山發出第3級警戒，即火山處於高度不安狀態，未來幾週或幾天之內可能發生危險性爆發。