「這不是防災演習！」超近流星照亮美國夜空

有網友捕捉到流星畫過天空的瞬間。（圖截自RodneyRhodes‏推特）

2018-01-17 21:05

〔即時新聞／綜合報導〕超近流星！美國時間16日晚間，美國密西根州（Michigan）驚現1顆不明物體伴隨巨大爆炸聲響劃過夜空，引發網路瘋傳。事後，經美國太空總署（NASA）證實該不明物體為流星，目前正確認它是否墜落在地球上。

據《The Verge》報導，昨（16）日晚間8點許密西根州多處經見不明物體劃過天空，不少目擊民眾錄下影片，劃過2至3秒的過程，引起網友熱議。甚至有網友收到緊急避難通知：「流星撞擊密西根州！注意！這不是防災演習，請民眾立即避難」。

流星劃過密西根州夜空，由於距離很近，不僅整片夜空瞬間被照亮，也撼動大地！據美國地質調查所（ The US Geological Survey）指出，當時流星從約5公里處的紐哈芬市（New Haven）進入密西根州上空，同時，因為流星的爆炸聲響，引發規模2.0的地震。

NASA也證實不明物體為流星，並稱流星劃過密西根州相當罕見，這是重要的「大事件」。流星研究者庫克（Bill Cooke）表示，推算這顆流星長約1至2碼（0.9至1.8公尺），重約1噸以上，旅行約4萬至5萬英里（約6萬4000至8萬公里）的距離抵達地球。

目前NASA正在跟蹤流星行經的軌跡，確認是否有隕石落在地球上。

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