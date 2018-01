「這不是防災演習！」超近流星照亮美國夜空

2018-01-17 21:05

〔即時新聞/綜合報導〕超近流星!美國時間16日晚間,美國密西根州(Michigan)驚現1顆不明物體伴隨巨大爆炸聲響劃過夜空,引發網路瘋傳。事後,經美國太空總署(NASA)證實該不明物體為流星,目前正確認它是否墜落在地球上。

據《The Verge》報導,昨(16)日晚間8點許密西根州多處經見不明物體劃過天空,不少目擊民眾錄下影片,劃過2至3秒的過程,引起網友熱議。甚至有網友收到緊急避難通知:「流星撞擊密西根州!注意!這不是防災演習,請民眾立即避難」。

流星劃過密西根州夜空,由於距離很近,不僅整片夜空瞬間被照亮,也撼動大地!據美國地質調查所( The US Geological Survey)指出,當時流星從約5公里處的紐哈芬市(New Haven)進入密西根州上空,同時,因為流星的爆炸聲響,引發規模2.0的地震。

NASA也證實不明物體為流星,並稱流星劃過密西根州相當罕見,這是重要的「大事件」。流星研究者庫克(Bill Cooke)表示,推算這顆流星長約1至2碼(0.9至1.8公尺),重約1噸以上,旅行約4萬至5萬英里(約6萬4000至8萬公里)的距離抵達地球。

目前NASA正在跟蹤流星行經的軌跡,確認是否有隕石落在地球上。

People are telling me they heard a loud bang all across Southeast MI. Was it a #Meteor? Here’s another video: pic.twitter.com/mtxOWvJZfx