強國女地鐵吃麻辣燙 直擊乘客：味道實在受不了

前天於中國深圳，有位女子在地鐵吃帶湯麻辣燙。（圖擷取自《騰訊網》報導專頁）

2018-01-17 14:08

〔即時新聞／綜合報導〕一般而言坐地鐵時，不能吃東西是普遍常識。然近日於中國深圳，有位女子不但坐地鐵時吃東西，吃的還是氣味相當濃厚的麻辣燙，同車的乘客抱怨說「麻辣燙的味道實在受不了。」

綜合外電媒體報導，前天（15日）晚上6點左右，當時直擊現場的衛先生表示，他從深圳地鐵3號線的丹竹頭站等地鐵，沒想到一進入車廂中，就看到這名女子，身穿紫色上衣、靠著車門扶手吃著麻辣燙，因當時人潮多，車廂都擠滿人，這位女子仍不以為意，一手拿著麻辣燙、一手拿著筷子吃。

綜合外電媒體報導，從衞先生所拍攝的照片，這名女子吃得相當地「專心」，還捧著碗喝起麻辣湯，隨後於布吉站下車。衞先生接著說「下車時她的麻辣燙還沒吃完，我看她手裡拿著筷子就走了。」

綜合外電媒體報導，衞先生特別提到，雖然他當時肚子也很餓，但做不出在地鐵上吃麻辣燙的行為。他說：「雖然地鐵上規定了不能吃東西，但我偶爾會看見有人在地鐵上吃餅乾、麵包或者喝幾口水，這種味道不大的沒甚麼。但我實在接受不了有人吃帶湯的麻辣燙。」，又說「麻辣燙的味道太重了，車廂內的乘客都跟她保持距離」。