櫻花面臨滅絕！僅10隻即啃光櫻樹 外來種天牛狂襲日本

只要10隻天牛幼蟲鑽入樹幹中，即可讓該棵樹木徹底死亡，而每隻雌天牛一次竟可產下近千顆卵。（圖翻攝自NHK影片）

2018-01-17 14:49

〔即時新聞／綜合報導〕去年紅火蟻入侵日本，當局好不容易全數撲滅後，日本仍有其他難題得面對。埼玉縣飽受外來種天牛肆虐，櫻樹不斷遭到啃食，只要10隻幼蟲鑽入樹幹中，即可讓該棵樹木徹底死亡，而每隻雌天牛一次竟可產下近千顆卵！琦玉縣政府為此懇求民眾一同努力守護櫻花，徹底防治天牛繼續肆虐。

綜合日媒報導，「紅頸長角天牛」（Aromia bungii）原產自中國、台灣、蒙古、朝鮮半島與越南，長度達4公分，天牛蟲卵在樹幹上孵化後，幼蟲就會開始啃食樹皮並深入樹幹，僅只十隻天牛就可讓一棵櫻樹徹底死亡。對此，日本環境省在15日正式將紅頸長角天牛列為「特定外來生物」。

琦玉縣環境科學國際中心指出，紅頸長角天牛應該是隨著進口木材入侵日本，由於日本沒有天敵加上國民熱愛賞花，對天牛來說有如天堂一般。而紅頸長角天牛繁殖力強大，雌天牛一次可產下近1千顆卵，只要10隻幼蟲鑽入樹幹中，即可讓該棵樹木徹底死亡。

報導指出，琦玉縣自2012年就在草加市發現有櫻樹受到天牛侵襲，如今7個市共有170棵以上的櫻樹受害。為了對抗天牛，琦玉縣製作了防天牛手冊，詳記如何找出被天牛幼蟲入侵的樹木，並如何進行驅蟲。下個月開始各團體與學校還將進行「櫻花保全活動」，巡視樹木是否健康。

日本大學林業與昆蟲學教授岩田隆太郎曾指出，若放任天牛不管，日本的櫻花觀景地點將在未來幾十年內消失。而琦玉縣環境科學國際中心則拜託民眾，表示官方目前還無法掌握天牛造成的實際災況，希望能借助民眾的力量掌握樹木災情，徹底的防治並根除天牛，一起來守護櫻花。