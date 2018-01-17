中共19大後權力動向 港媒：汪洋3月接政協主席

中共19大後人事權力動向受到各方關注，多家港媒預測，中共政治局常委汪洋（見圖）將「篤定」接任政協主席。（圖擷自維基百科）

2018-01-17 11:49

〔即時新聞／綜合報導〕中共19大後人事權力動向受到各方關注，多家港媒預測，中共政治局常委汪洋將篤定接任政協主席，現任總理李克強則被弱化。港媒分析指出，汪洋昨天出席中共統戰部長會議並發表講話，顯示他已開始接手統戰、政協工作，「篤定」於3月接任全國政協主席。

《星島日報》、《信報》等港媒報導指出，汪洋出席統戰部長會議並發表談話，因為政協主席一般主管統戰工作，意味汪洋將會在3月接替俞正聲，擔任政協主席。汪洋現任國務院副總理，他曾擔任廣東省委書記，在廣東任職期間大力推動產業升級，是促進廣州和深圳等地經濟新走向的重要人物。

另外報導預測，現任政治局常委兼國務院總理李克強將被邊緣化。上週召開的中共19屆中紀委第二次全會，7名政治局常委中有6人出席，缺席的正是外訪柬埔寨的李克強。港媒短評認為，出席中紀委全會是一種政治地位象徵，按理說中紀委全會開會3天，李克強外訪2天其實可預先協調好。

但因李克強地位弱化早有傳聞，因此短評認為，這似乎不是李克強的個人失勢，而是近年來與國務院的降格有關，其中包括武警轉歸中共中央軍事委員會管理等。