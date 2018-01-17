美軍去年撞船2次釀17死 指揮官恐涉過失殺人罪

美國海軍的神盾驅逐艦「費茲傑羅號」以及「馬侃號」在去年皆出現撞船事故，共計造成17人死亡、8人受傷。圖為受損的費茲傑羅號。（法新社）

2018-01-17 11:19

〔即時新聞／綜合報導〕美國海軍的神盾驅逐艦「費茲傑羅號」（USS Fitzgerald，DDG-62）以及「馬侃號」（USS John S. McCain，DDG-56）去年皆發生撞船事故，共計造成17人死亡、8人受傷，而兩艘驅逐艦的指揮官目前面臨軍事審判，可能會以過失殺人罪遭到起訴。

根據《路透》報導，美國海軍在當地時間週二發出聲明表示，費茲傑羅號在去年6月與一艘菲律賓貨輪相撞，艦上指揮官與其他3名軍官恐面臨瀆職、危險駕船與過失殺人等罪名；馬侃號去年8月在新加坡附近與一艘商船碰撞，馬侃號指揮官也可能同樣被控瀆職、危險駕船與過失殺人等罪名。

而去年美國海軍曾在11月發布調查報告，指出這兩起事故都是船上船員發生人為失誤的結果。由於驅逐艦的撞船事故，美國第7艦隊司令歐柯因（Joseph Aucoin）在去年8月底下台，隨後接掌第7艦隊的沙耶（Phil Sawyer）中將，將第70特遣隊（Task Force 70）少將指揮官威廉斯（Charles Williams），以及第15驅逐艦戰隊（Destroyer Squadron 15）上校指揮官班奈特（Jeffrey Bennett）開除。