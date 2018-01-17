一針扎出天才？ 6月大嬰兒打針 竟秒哭說「真疼啊！」

施打預防針是許多小朋友的噩夢，不過卻能逼出語言潛能？日前微博瘋傳10秒左右的影片，一名6個月大的寶寶，被帶去打針，竟痛到當場大叫「真疼啊！」（圖翻攝自YouTube影片）

2018-01-17 10:42

〔即時新聞／綜合報導〕施打預防針是許多小朋友的噩夢，不過卻能逼出語言潛能？日前微博瘋傳10秒左右的影片，一名6個月大的寶寶，被帶去打針，竟痛到當場大叫「真疼啊！」，瞬間逗笑陪在一旁的爸媽。

影片中可見，護理人員替嬰兒打完針後，拔出針頭並以棉花棒按住，方才打針的部位，小寶寶則是坐在媽咪腿上，撇頭皺眉不停嚎哭，且越哭越大聲。寶寶母親見狀，趕緊出聲安撫「沒事的」，父親也蹲在寶寶面前，逗弄他試圖轉移注意力。

沒想到下一秒，寶寶卻突然迸出一句近似「真疼啊」的聲音，爸媽聞言瞬間笑出來，接著趨前重複語句，確認寶貝剛是否說出「真疼啊」，但對方僅逕自哇哇大哭，無暇理會。

中國網友驚呼，「6個月的孩子疼的開口說話了，那該有疼啊」、「一針扎出個天才」、「將來這孩子前途無量」、「好可愛啊」；也有人模仿嬰兒口吻，無奈表示「忍不可忍」、「我也是被逼的」、「老子就嚇鬼叫一聲，你們想像力真豐富」；不過，也有人質疑，「這是真的嗎？」、「說真疼啊的時候，鏡頭明顯避免了孩子的嘴巴，而且跳了一下，後期配音？」