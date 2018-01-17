沒失智！川普接受認知測驗 醫生：30分不能再高了

川普在認知測試中拿了滿分，推翻外界揣測他罹患失智症的謠言。（圖取自網路）

2018-01-17 10:26

〔即時新聞／綜合報導〕71歲的美國總統川普的最新健康檢查報告於16日公開，醫生表示川普的身體狀況「相當良好」，而且認知測試還拿了滿分，此結果也推翻了外界揣測川普罹患失智症的謠言，醫師也認為川普到任期結束前都能維持良好的身體狀態。不過，為了川普的健康著想，醫生則建議川普必須要減重，一年必須要瘦4.5到6.8公斤。

據《法新社》報導，醫生傑克森（Ronny Jackson）於白宮召開記者會，表示根據上週健康檢查的結果，川普身體狀況良好，「所有數據都指出，總統在任期結束前都能保持健康」。另外，傑克森也透漏川普自己希望接受認知檢測，而他在「蒙特利爾認知測試（MoCA）」中拿了滿分30分。傑克森表示，檢測結果為「極度良好」，顯示川普在精神認知上並沒有出現任何問題。

報導指出，川普身高190公分、體重108公斤、心率68，血壓則為122/74，為了他的健康著想，川普將開始改善飲食與運動習慣。傑克森說：「未來一年內的合理目標為減去10到15磅（約4.5到6.8公斤），我們就飲食與運動習慣聊了很多，雖然與其運動他比較關注飲食控制，但兩個面向都得做。」