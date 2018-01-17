金正恩童年是開心果！ 同學：愛打籃球、收藏球鞋

金正恩小時候很受歡迎，與現在暴君形象判若兩人。（歐新社）

2018-01-17 08:58

〔即時新聞／綜合報導〕北韓領導人金正恩童年曝光！一名金正恩的前同學米卡埃洛（Joao Micaelo）最近透露金正恩的求學階段，雖然金正恩現在被認為是手段兇殘的暴君，但過去卻是大家的「開心果」，非常熱衷打籃球和收藏Nike球鞋。

綜合外媒報導，金正恩在瑞士求學時期的同學米卡埃洛最近表示，「他（金）是個很好的朋友，我們經常一起玩，他是個好傢伙，很多人都喜歡他！」他進一步談到，金正恩在學校很有趣又受歡迎，兩人經常一起打籃球，金很熱衷打籃球和收藏Nike球鞋，不過玩電動時非常在乎輸贏。

報導指出，當年金正恩化名「朴恩」（Pak Un），被安排假裝為北韓駐瑞士外交官員兒子，在瑞士伯恩南部一間說德語的公立學校就讀。有一天金正恩突然向米卡埃洛坦承真實身份，當時米卡埃洛還以為對方只是在開玩笑。

米卡埃洛也對媒體說，「我對他現在的生活一無所知，我熟悉的只是當年在學校結識的傢伙…我希望跟他聊聊天，若你（金正恩）有空閒，請聯絡我談談近況。」

另一名童年玩伴英霍夫（Marco Imhof）回憶，金正恩性格善良、是大家的開心果，不過「討厭失敗，勝利極為重要」其他不具名的同學也大讚金正恩很幽默，能跟所有人混熟，即使是北韓視為敵國的公民也不例外，但他強調學校中只爭論足球，不談政治。