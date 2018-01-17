加州13受虐兒 警方：是被捕夫妻親骨肉

2018-01-17 05:44

〔中央社〕警方今天表示，14日在南加州獲救的13名受虐兒，是被捕夫妻的親生兒女，他們處在「可怕的」環境中，有的被拴在傢俱，有的挨餓，心靈的創傷可能多年後都無法痊癒。

路透社和英國廣播公司（BBC）報導，河濱市郡（Riverside County）警長辦公室警官今天告訴記者，警方正在調查這對夫妻虐待他們子女的情況。

官員表示，當局未發現這13名受虐兒遭到性侵的證據。

當局表示，受虐兒母親對警方來到他們家中「感到困惑」。

官員昨天說，一名17歲少女逃出佩利斯市（Perris）住家，使用在家裡發現的手機報警，協助加州警方從一棟民宅中救出12名營養不良的手足。這13名受虐兒年齡介於2歲到29歲，有些還被拴在床上，父母已遭控虐待。

佩利斯市位於洛杉磯東方113公里。

警方在聲明中說：「副警長找到屋內12人，他們原本以為都是小孩，但後來驚訝地發現其中7人事實上是成人。受害者似乎營養不良且骯髒不堪。」

英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，警方抵達這棟民宅後，發現數名兒童與成人關在這棟臭氣薰天的房子，拴在或鎖在床上。

這名17歲少女昨天逃出後報警，警方原先以為她約為10歲。小孩的父母是57歲的艾倫．特賓（David Allen Turpin）與49歲的安娜．特賓（Louise Anna Turpin），兩人已遭逮捕且遭控9項虐待罪名與10項危害兒童罪名。